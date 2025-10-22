İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Səyyah: Qarabağda daim yeni nəsə yaranır, tikinti və innovasiyalar bir-birini müşayiət edir

    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:22
    Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərin bərpası istiqamətində göstərdiyi inanılmaz səylərin daha bir nümunəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Most Travelled People" (MTP) qrupunun rəhbəri Çarlz Vili (Charles Veley) bildirib.

    O qeyd edib ki, ilk dəfə Xankəndini 10 ay əvvəl ziyarət edib və nəhayət, indi Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış ola bilib.

    "Yəqin ki, ən çox təsir bağışlayan məqam son dörd il ərzində Qarabağın bərpa olunmasını müşahidə etməkdir. Burada daim yeni nəsə yaranır: xarabalıqlar bötüv şəhərlərə çevrilir, tikinti və innovasiyalar bir-birini müşayiət edir", - Ç.Vili vurğulayıb.

    Qarabağ Xankəndi səyyah
    Чарльз Вили: В Карабахе руины на глазах превращаются в полноценные города
    Charles Veley: Ruins are rapidly turning into thriving cities in Karabakh

