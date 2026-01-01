Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3
- 29 yanvar, 2026
- 00:47
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ" oyununda ilk hissə başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, "Enfild" stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri fasiləyə 2:0 hesabı ilə üstün yollanıblar.
Görüşü slovakiyalı FIFA referisi İvan Krujlyak idarə edir.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "Enfild" stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri üstünlüklərini bir qədər də möhkəmləndiirblər - 2:0.
21-ci dəqiqədə Florian Virts adını tabloya yazdırıb.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ" oyununda hesab açılıb.
"Report" xəbər verir ki, "Enfild" stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri hesabda irəli çıxıblar.
Aleksis Makallister 15-ci dəqiqədə fərqlənib.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ" oyunu start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Enfild" stadionunda keçirilir.
