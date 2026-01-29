Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Ливерпуль" - "Карабах" - ОБНОВЛЕНО - 3

Начался второй тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, после первой половины встречи счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Арбитром матча является словацкий арбитр ФИФА Иван Круйляк.

00:51

Завершился первый тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, спортсмены отправились на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

00:25

Английский "Ливерпуль" увеличил преимущество в матче с азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, на 21-й минуте игрок хозяев поля Флориан Вирц забил второй мяч.

00:16

В игре VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", проходящей на стадионе "Энфилд", хозяева поля вышли вперед.

Как передает Report, счет на 15-й минуте открыл Алексис Макаллистер.

00:05

В рамках VIII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА начался матч между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report, встреча проходит на стадионе "Энфилд".

Главным арбитром матча назначен словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.