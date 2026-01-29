Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Ливерпуль" - "Карабах" - ОБНОВЛЕНО - 3

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 01:07
    Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча Ливерпуль - Карабах - ОБНОВЛЕНО - 3

    Начался второй тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, после первой половины встречи счет 2:0 в пользу хозяев поля.

    Арбитром матча является словацкий арбитр ФИФА Иван Круйляк.

    Завершился первый тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, спортсмены отправились на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

    Английский "Ливерпуль" увеличил преимущество в матче с азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, на 21-й минуте игрок хозяев поля Флориан Вирц забил второй мяч.

    В игре VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", проходящей на стадионе "Энфилд", хозяева поля вышли вперед.

    Как передает Report, счет на 15-й минуте открыл Алексис Макаллистер.

    В рамках VIII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА начался матч между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".

    Как передает Report, встреча проходит на стадионе "Энфилд".

    Главным арбитром матча назначен словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.

    ФК Лига чемпионов УЕФА
    Видео
    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Последние новости

    01:07

    Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Ливерпуль" - "Карабах" - ОБНОВЛЕНО - 3

    Футбол
    01:04

    Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

    Футбол
    00:43

    Причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

    Другие страны
    00:11

    ФРС: Замедление темпов роста занятости в США связано с сокращением притока мигрантов

    Другие страны
    23:59

    Рубио: Все 30-40 тыс. солдат США на Ближнем Востоке - в пределах досягаемости Ирана

    Другие страны
    23:46

    В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг

    Другие страны
    23:38

    Мерц заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры Германии

    Другие страны
    23:27

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

    Другие страны
    23:15

    ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

    Другие страны
    Лента новостей