Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Ливерпуль" - "Карабах" - ОБНОВЛЕНО - 3
- 29 января, 2026
- 01:07
Начался второй тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, после первой половины встречи счет 2:0 в пользу хозяев поля.
Арбитром матча является словацкий арбитр ФИФА Иван Круйляк.
Завершился первый тайм матча между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, спортсмены отправились на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.
Английский "Ливерпуль" увеличил преимущество в матче с азербайджанским "Карабахом" в рамках VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, на 21-й минуте игрок хозяев поля Флориан Вирц забил второй мяч.
В игре VIII тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом", проходящей на стадионе "Энфилд", хозяева поля вышли вперед.
Как передает Report, счет на 15-й минуте открыл Алексис Макаллистер.
В рамках VIII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА начался матч между английским "Ливерпулем" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает Report, встреча проходит на стадионе "Энфилд".
Главным арбитром матча назначен словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.