AYNA: На освобожденные территории за 4 года перевезено около 186 тыс. пассажиров

За последние четыре года на освобожденные территории выполнено в общей сложности 15 464 автобусных рейса, перевезено около 186 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в январе текущего года на освобожденные территории 1 173 рейсами перевезено 10 690 пассажиров.

Отмечается, что с момента запуска регулярных автобусных маршрутов (в январе 2022 года - ред.) на освобожденные территории прошло четыре года. Билеты на автобусы можно приобрести онлайн на портале https://biletim.az/. При покупке билетов через портал или мобильное приложение граждане Азербайджана автоматически получают разрешение на въезд.

Наряду с автобусными рейсами поездки на освобожденные территории осуществляются и на личных автомобилях. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале www.yolumuzqarabaga.az.

По состоянию на сегодняшний день через портал выдано 3 286 646 разрешений на поездки на личных автомобилях, из которых 3 692 - иностранным гражданам. В январе текущего года разрешение на поездку получили 47 840 граждан Азербайджана.