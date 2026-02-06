Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    AYNA: На освобожденные территории за 4 года перевезено около 186 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 12:26
    За последние четыре года на освобожденные территории выполнено в общей сложности 15 464 автобусных рейса, перевезено около 186 тыс. пассажиров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в январе текущего года на освобожденные территории 1 173 рейсами перевезено 10 690 пассажиров.

    Отмечается, что с момента запуска регулярных автобусных маршрутов (в январе 2022 года - ред.) на освобожденные территории прошло четыре года. Билеты на автобусы можно приобрести онлайн на портале https://biletim.az/. При покупке билетов через портал или мобильное приложение граждане Азербайджана автоматически получают разрешение на въезд.

    Наряду с автобусными рейсами поездки на освобожденные территории осуществляются и на личных автомобилях. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале www.yolumuzqarabaga.az.

    По состоянию на сегодняшний день через портал выдано 3 286 646 разрешений на поездки на личных автомобилях, из которых 3 692 - иностранным гражданам. В январе текущего года разрешение на поездку получили 47 840 граждан Азербайджана.

    AYNA освобожденные территории автобусные маршруты
    Son 4 ildə azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə 186 min nəfər səfər edib
    Over 186,000 trips made to Azerbaijan's liberated areas in four years
