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C чего начинается Родина?

C чего начинается Родина? Помнится, в школьные годы мне, как, пожалуй, каждому ученику, довелось писать эссе на тему "С чего начинается Родина?". По правде говоря, мои опусы были не более, чем плодом детского воображения.
Карабах
23 марта 2021 г. 14:38
C чего начинается Родина?

Помнится, в школьные годы мне, как, пожалуй, каждому ученику, довелось писать эссе на тему "С чего начинается Родина?". По правде говоря, мои опусы были не более, чем плодом детского воображения.

Однако чувства и волнения, охватившие меня пару лет назад, были вовсе не вымыслом. Глубокая печаль и боль, пронзившие мое сердце, надолго запали в душу и не отпускали вплоть до того славного момента, когда раздался победный джанги. Дорога, по которой мы пустились с группой студентов и преподавателей, простиралась к Агдаму. Мы задались целью встретиться с нашими отважными согражданами - жителями прифронтовой полосы и доблестными солдатами, стоящими на страже Родины. По прибытии нас встретили настоящие патриоты, неутомимые труженики, которых не страшил оголтелый враг, обосновавшийся всего в нескольких метрах от них. Они все так же растили детей, упорно трудились на своей вековечной земле. В моем представлении они и были воплощением настоящей любви к Родине, к отчему краю. Земле. Я, как и они, шла по своей земле, как раздавшееся подобному грому среди ясного неба "Стой! Нельзя переходить линию соприкосновения!" заставило меня вздрогнуть и остановить шаг...

Тогда мне стало очевидно, с чего начинается Родина. Она начиналась отсюда, с порога, который в ту пору мы не могли переступить, попав на свои земли, где многие столетия жили наши предки. Вернувшись из Агдама, я записала путевые заметки, излив на бумагу чувства и переживания. Подумать только, ощущать рядом мать-Отчизну и не суметь обнять ее, уткнуться в ее теплые объятья и выплакаться вволю. Теперь мои мысли о Родине были лишены пафоса. Записанное мной было даже не половиной испытанного и пережитого.

Я терпеливо ждала возвращения в родные края, победного костра в Шуше, звуков джанги, возвещавших о том, что мы вернулись... И вот этот день настал. Наша доблестная армия сокрушила подлого врага. Слова "Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан" как бальзам разливаются по истерзанной душе... Мы вернулись!

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Версия на азербайджанском языке Bir zamanlar həsrətlə baxdığımız torpaqlar - VİDEOREPORTAJ

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