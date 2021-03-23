C чего начинается Родина?

Помнится, в школьные годы мне, как, пожалуй, каждому ученику, довелось писать эссе на тему "С чего начинается Родина?". По правде говоря, мои опусы были не более, чем плодом детского воображения.

Помнится, в школьные годы мне, как, пожалуй, каждому ученику, довелось писать эссе на тему "С чего начинается Родина?". По правде говоря, мои опусы были не более, чем плодом детского воображения.

Однако чувства и волнения, охватившие меня пару лет назад, были вовсе не вымыслом. Глубокая печаль и боль, пронзившие мое сердце, надолго запали в душу и не отпускали вплоть до того славного момента, когда раздался победный джанги. Дорога, по которой мы пустились с группой студентов и преподавателей, простиралась к Агдаму. Мы задались целью встретиться с нашими отважными согражданами - жителями прифронтовой полосы и доблестными солдатами, стоящими на страже Родины. По прибытии нас встретили настоящие патриоты, неутомимые труженики, которых не страшил оголтелый враг, обосновавшийся всего в нескольких метрах от них. Они все так же растили детей, упорно трудились на своей вековечной земле. В моем представлении они и были воплощением настоящей любви к Родине, к отчему краю. Земле. Я, как и они, шла по своей земле, как раздавшееся подобному грому среди ясного неба "Стой! Нельзя переходить линию соприкосновения!" заставило меня вздрогнуть и остановить шаг...

Тогда мне стало очевидно, с чего начинается Родина. Она начиналась отсюда, с порога, который в ту пору мы не могли переступить, попав на свои земли, где многие столетия жили наши предки. Вернувшись из Агдама, я записала путевые заметки, излив на бумагу чувства и переживания. Подумать только, ощущать рядом мать-Отчизну и не суметь обнять ее, уткнуться в ее теплые объятья и выплакаться вволю. Теперь мои мысли о Родине были лишены пафоса. Записанное мной было даже не половиной испытанного и пережитого.

Я терпеливо ждала возвращения в родные края, победного костра в Шуше, звуков джанги, возвещавших о том, что мы вернулись... И вот этот день настал. Наша доблестная армия сокрушила подлого врага. Слова "Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан" как бальзам разливаются по истерзанной душе... Мы вернулись!