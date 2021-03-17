Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей

«Я абсолютно убежден, что прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. Вы, наверное, знаете, что в ходе второй карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разру

«Я абсолютно убежден, что прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. Вы, наверное, знаете, что в ходе второй карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и других. Но самое страшное, что и после окончания войны люди продолжают погибать, подрываясь на минах, которыми буквально засеяны наши земли».

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью российской «Независимой газете».

«По самым оптимистическим прогнозам специалистов, полное разминирование освобожденных земель может занять от 10 до 15 лет и потребует значительных материальных вложений, при том, что азербайджанская сторона использует самое современное оборудование, максимально оберегая своих саперов.

В этой опасной работе нам помогают и российские миротворцы, один из которых также недавно подорвался на мине, а несколько других получили ранения. К этой работе привлечены также и турецкие специалисты. Но при этом армянская сторона категорически отказывается предоставить карты минных полей».