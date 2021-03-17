О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей

Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей «Я абсолютно убежден, что прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. Вы, наверное, знаете, что в ходе второй карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разру
Карабах
17 марта 2021 г. 06:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Полад Бюльбюль оглы

«Я абсолютно убежден, что прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. Вы, наверное, знаете, что в ходе второй карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и других. Но самое страшное, что и после окончания войны люди продолжают погибать, подрываясь на минах, которыми буквально засеяны наши земли».

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью российской «Независимой газете».

«По самым оптимистическим прогнозам специалистов, полное разминирование освобожденных земель может занять от 10 до 15 лет и потребует значительных материальных вложений, при том, что азербайджанская сторона использует самое современное оборудование, максимально оберегая своих саперов.

В этой опасной работе нам помогают и российские миротворцы, один из которых также недавно подорвался на мине, а несколько других получили ранения. К этой работе привлечены также и турецкие специалисты. Но при этом армянская сторона категорически отказывается предоставить карты минных полей».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: “Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina edir”

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Так называемое государство Арцах пошло к черту
Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту
16 марта 2021 г. 18:34
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
16 марта 2021 г. 18:19
Президент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
16 марта 2021 г. 18:02
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
16 марта 2021 г. 16:15
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi