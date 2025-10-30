Британские парламентарии в начале 2026 года могут посетить Карабах

Межпартийная парламентская группа Великобритании по Азербайджану (APPG) прорабатывает возможность посещения в начале 2026 года делегацией британских парламентариев Карабахского региона.

Об этом в интервью Report заявил глава межпарламентской группы дружбы Великобритания–Азербайджан Боб Блэкмен.

Он напомнил, что в апреле 2023 года уже состоялся визит британских парламентариев на освобожденные территории Азербайджана:

"Визит в Агдам в 2023 году стал по-настоящему глубоко волнующим опытом. Увидеть собственными глазами масштаб разрушений, оставленных десятилетиями оккупации, наряду с впечатляющим прогрессом в восстановлении, произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Особенно поразили усилия, прилагаемые для разминирования обширных территорий - они одновременно отрезвляют и вдохновляют", - сказал Блэкмен.

По его словам, такого рода визиты имеют неоценимое значение для парламентариев, "позволяя нам убедиться в непоколебимой приверженности Азербайджана устойчивому восстановлению этих регионов и превращению некогда разрушенных районов в динамичные, процветающие общины".

Говоря о планах взаимодействия на 2026 год, британский парламентарий отметил, что APPG намерена сосредоточить усилия на развитии сотрудничества в области зеленой энергетики, постконфликтного восстановления и образовательных партнерств.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.