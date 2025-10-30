Боб Блэкмен: Снятие эмбарго на поставки оружия подтверждает доверие Лондона к Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

Великобритания является одним из ключевых стратегических партнеров Азербайджана. Основу двусторонних отношений составляет энергетическое сотрудничество, прежде всего, с компанией BP, которая на протяжении трех десятилетий играет ведущую роль в разработке нефтегазовых месторождений страны. Однако, в последние годы Баку и Лондон продвигают диверсификацию отношений, стремясь расширить взаимодействие в торговле, образовании и культуре.

Плодотворное сотрудничество прослеживается и на парламентском уровне. О растущем интересе британских парламентариев к Азербайджану, об укреплении доверия между странами и роли парламентской дипломатии в этом процессе в интервью Report рассказал глава межпарламентской группы дружбы Великобритания–Азербайджан Боб Блэкмен.

- Как вы оцениваете текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией?

- Между Соединенным Королевством и Азербайджаном сложились прочные и динамично развивающиеся отношения, основанные на взаимном уважении, общих стратегических интересах и многолетней истории сотрудничества - особенно в энергетическом секторе, где ключевую роль играет компания BP. Великобритания была одной из первых западных стран, признавших независимость Азербайджана в 1991 году, и с тех пор британские инвестиции играют ключевую роль в развитии страны.

Сегодня наше партнерство выходит далеко за рамки нефтегазовой отрасли и охватывает такие сферы, как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), образование, торговлю и культурный обмен. Рад, что наше сотрудничество ориентировано на будущее и основано на доверии, подкрепленном отличной работой и преданностью этому делу посольства Азербайджана в Лондоне.

- Как складывается межпарламентский диалог, какие инициативы и планы имеются у группы на 2026 год?

- Межпарламентский диалог между нашими странами углубляется с каждым годом. Межпартийная парламентская группа (APPG) по Азербайджану играет ключевую роль в укреплении этих связей, выступая в качестве важного моста между нашими парламентами. Она способствует открытым и конструктивным дискуссиям по широкому кругу вопросов и поддерживает тесное взаимодействие с группой дружбы в Милли Меджлисе (парламенте Азербайджана - ред.). Мы отмечаем заметный рост числа парламентских визитов, двусторонних встреч и совместных инициатив как в Лондоне, так и в Баку.

В среднесрочной перспективе, глядя на 2026 год, APPG намерена сосредоточить усилия на развитии сотрудничества в области зеленой энергетики, постконфликтного восстановления и образовательных партнерств. Мы также рассматриваем возможность организации парламентской делегации в Азербайджан, чтобы на месте ознакомиться с достигнутым прогрессом после парафирования мирного соглашения (с Арменией - ред.) и определить новые направления для дальнейшего взаимодействия.

- В апреле 2023 года делегация британского парламента посетила Агдам. Планируются ли в ближайшее время новые визиты на освобожденные территории Азербайджана с целью ознакомления со строительно-восстановительными работами в регионе?

- Да, безусловно. Визит в Агдам в 2023 году стал по-настоящему глубоко волнующим опытом. Увидеть собственными глазами масштаб разрушений, оставленных десятилетиями оккупации, наряду с впечатляющим прогрессом в восстановлении, произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Особенно поразили усилия, прилагаемые для разминирования обширных территорий - они одновременно отрезвляют и вдохновляют.

В настоящее время мы изучаем возможности для посещения освобожденных территорий новой парламентской делегацией, в идеале в начале 2026 года. Такого рода визиты имеют неоценимое значение для парламентариев, позволяя нам убедиться в непоколебимой приверженности Азербайджана устойчивому восстановлению этих регионов и превращению некогда разрушенных районов в динамичные, процветающие общины.

Такие визиты предоставляют возможность оценить богатое культурное наследие и историю Азербайджана. Помимо всего прочего, эти визиты подтверждают нашу (Великобритании - ред.) неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

- Как вы оцениваете текущее экономическое взаимодействие между странами и какие перспективы видите для его расширения?

- Экономическое сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном является одним из фундаментов двусторонних отношений. Великобритания остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, в первую очередь, благодаря BP и другим британским компаниям, которые вносят свой вклад в энергетический сектор вашей страны. Отрадно, что сейчас мы наблюдаем впечатляющую диверсификацию в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, финансов и образования, и я с нетерпением жду соответствующего расширения нашего сотрудничества в этих областях.

Южный газовый коридор (ЮГК) и новые "зеленые" энергетические коридоры, соединяющие Каспийское море с Европой, открывают широкие возможности для британского опыта. Я также вижу большой потенциал в цифровой трансформации, агротехнологиях и устойчивом городском развитии. Благодаря стратегическому расположению Азербайджана и глобальному инвестиционному опыту Великобритании, наше партнерство может сыграть ключевую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности и энергетической безопасности.

- Насколько активно осуществляется сотрудничество с азербайджанскими парламентариями в области борьбы с климатическими изменениями?

- Это область растущего сотрудничества, и наши законодательные органы признают, что будущее за устойчивым развитием. Амбициозное проведение климатической конференции COP29 в Азербайджане в 2024 году подчеркнуло приверженность страны борьбе с изменением климата и продвижению зеленой энергетики. Я действительно был рад слышать восторженные отзывы о конференции.

Как британские парламентарии, мы сотрудничаем с нашими азербайджанскими коллегами для обмена передовым опытом в области возобновляемых технологий, сокращения выбросов углекислого газа и устойчивого городского планирования. Группа дружбы особенно заинтересована в поддержке инициатив, которые связывают инновации Великобритании с переходом Азербайджана к "зеленой" экономике, например, проектов по ветроэнергетике и солнечной энергии на освобожденных территориях.

- Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути недавно заявил, что Лондон полностью снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении. Насколько высок у Великобритании интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сферах обороны и безопасности и что может Лондон предложить Баку в этом направлении?

- Отмена эмбарго на поставки оружия открывает новую главу в отношениях Великобритании и Азербайджана. Это отражает доверие британского правительства к Азербайджану как к стабильному и ответственному партнеру в регионе (Южного Кавказа - ред.). Сотрудничество в области обороны и безопасности, естественно, будет развиваться осторожно и ответственно, с акцентом на подготовку кадров, кибербезопасность, управление границами и борьбу с терроризмом. Это особенно важно, учитывая геополитическое положение Азербайджана, граничащего с Ираном, Россией, Арменией и Грузией.

Азербайджан играет решающую роль в поддержании региональной стабильности и соединении Европы и Азии безопасными транспортными и энергетическими коридорами. Великобритания может внести свой вклад, поделившись опытом в модернизации обороны, обеспечении безопасности на море в Каспийском море и усилиях по гуманитарному разминированию на освобожденных территориях. Все это области, где партнерство может принести ощутимую взаимную выгоду.