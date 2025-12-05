В Новой Зеландии в детсаду 40 человек получили химические ожоги

В Новой Зеландии в детсаду 40 человек получили жимические ожоги разной степени тяжести. Из них шесть человек, включая детей, госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Инцидент произошел сегодня в городе Крайстчерч, расположенного на восточном побережье Южного острова страны.

Сообщается, что из-за некорректного применения химикатов при использовании водной горки порядка 40 человек получили ожоги разной степени тяжести, не менее шесть из пострадавших, включая 5 детей, были госпитализированы. По меньшей мере один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

"Пока нет данных о точном количестве пациентов, но мы проводим проверку состояния нескольких десятков человек. На месте работают 18 бригад аварийных служб, в том числе группа поддержки при крупных инцидентах", - сообщили в национальной службе скорой помощи.