    Потребителям в Азербайджане в январе-ноябре возвращено НДС на 172 млн манатов

    Финансы
    • 05 декабря, 2025
    • 09:46
    Потребителям в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года возвращено 172 млн 323,4 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

    За 11 месяцев сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления внутри страны (tax free), составила 9 млн 819,7 тыс. манатов.

