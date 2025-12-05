Ильхам Алиев обратился к участникам конференции о культурном наследии и праве на возвращение
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 09:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам III Международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия изгнанных из Армении азербайджанцев как путь к справедливости, примирению и миру", проходящей в Баку.
Как сообщает "Report", обращение главы государства зачитал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Адалят Велиев.
