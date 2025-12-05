Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9811 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,98% - до 2,2291 маната.