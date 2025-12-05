Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2025)

    Финансы
    05 декабря, 2025
    • 09:41
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9811 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,98% - до 2,2291 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9811

    1 Российский рубль

    2,2291

    1 Австралийский доллар

    1,1253

    1 Белорусский рубль

    0,5745

    1 Болгарский леви

    1,0133

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 Вон Республики Корея

    0,1155

    1 Чешская крона

    0,0818

    1 Китайский юань

    0,2404

    1 Датская крона

    0,2653

    1 Грузинский лари

    0,6300

    1 Гонконгский доллар

    0,2184

    1 Индийская рупия

    0,0189

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2672

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1805

    1 Швейцарский франк

    2,1167

    1 Израильский шекель

    0,5247

    1 Канадский доллар

    1,2183

    1 Кувейтский динар

    5,5397

    100 Казахстанских тенге

    0,3363

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5173

    1 Молдавский лей

    0,1001

    1 Норвежская крона

    0,1683

    100 Узбекских сумов

    0,0143

    100 Пакистанских рупий

    0,6042

    1 Польский злотый

    0,4679

    1 Румынский лей

    0,3891

    1 Сербский динар

    0,0169

    1 Сингапурский доллар

    1,3121

    1 Саудовский риал

    0,4530

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3211

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    1 Японская йена

    1,0975

    1 Новозеландский доллар

    0,9806

    Золото (1 унция)

    7169,5715

    Серебро (1 унция)

    98.1978

    Платина (1 унция)

    2806,5215

    Палладиум (1 унция)

    2488,6470
