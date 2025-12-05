Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2025)
- 05 декабря, 2025
- 09:41
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9811 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,98% - до 2,2291 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9811
|
1 Российский рубль
|
2,2291
|
1 Австралийский доллар
|
1,1253
|
1 Белорусский рубль
|
0,5745
|
1 Болгарский леви
|
1,0133
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1155
|
1 Чешская крона
|
0,0818
|
1 Китайский юань
|
0,2404
|
1 Датская крона
|
0,2653
|
1 Грузинский лари
|
0,6300
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0189
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2672
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1805
|
1 Швейцарский франк
|
2,1167
|
1 Израильский шекель
|
0,5247
|
1 Канадский доллар
|
1,2183
|
1 Кувейтский динар
|
5,5397
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3363
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5173
|
1 Молдавский лей
|
0,1001
|
1 Норвежская крона
|
0,1683
|
100 Узбекских сумов
|
0,0143
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6042
|
1 Польский злотый
|
0,4679
|
1 Румынский лей
|
0,3891
|
1 Сербский динар
|
0,0169
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3121
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3211
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
1 Японская йена
|
1,0975
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9806
|
Золото (1 унция)
|
7169,5715
|
Серебро (1 унция)
|
98.1978
|
Платина (1 унция)
|
2806,5215
|
Палладиум (1 унция)
|
2488,6470