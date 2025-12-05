Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2025)
- 05 dekabr, 2025
- 09:27
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9811 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,98 % artaraq 2,2291 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9811
|
100 Rusiya rublu
|
2,2291
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1253
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0133
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1155
|
1 Çexiya kronu
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
0,2404
|
1 Danimarka kronu
|
0,2653
|
1 Gürcü larisi
|
0,6300
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2672
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1805
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1167
|
1 İsrail şekeli
|
0,5247
|
1 Kanada dolları
|
1,2183
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5397
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3363
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5173
|
1 Moldova leyi
|
0,1001
|
1 Norveç kronu
|
0,1683
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6042
|
1 Polşa zlotası
|
0,4679
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3891
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3121
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3211
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0975
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9806
|
Qızıl
|
7169,5715
|
Gümüş
|
98.1978
|
Platin
|
2806,5215
|
Palladium
|
2488,6470