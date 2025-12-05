İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2025)

    Maliyyə
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:27
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9811 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,98 % artaraq 2,2291 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9811

    100 Rusiya rublu

    2,2291

    1 Avstraliya dolları

    1,1253

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0133

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2404

    1 Danimarka kronu

    0,2653

    1 Gürcü larisi

    0,6300

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2672

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1805

    1 İsveçrə frankı

    2,1167

    1 İsrail şekeli

    0,5247

    1 Kanada dolları

    1,2183

    1 Küveyt dinarı

    5,5397

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3363

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5173

    1 Moldova leyi

    0,1001

    1 Norveç kronu

    0,1683

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6042

    1 Polşa zlotası

    0,4679

    1 Rumıniya leyi

    0,3891

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3121

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3211

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0975

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9806

    Qızıl

    7169,5715

    Gümüş

    98.1978

    Platin

    2806,5215

    Palladium

    2488,6470
