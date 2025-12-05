CBA currency exchange rates (05.12.2025)

Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Finance
    • 05 December, 2025
    • 09:55
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.03% to 1.9811 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.98% to 2.2291 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9811

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2291

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1253

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0133

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1155

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2404

    1 DKK (Danish krone)

    0.2653

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6300

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2672

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1805

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1167

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5247

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2183

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5397

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3363

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5173

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1001

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1683

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6042

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4679

    1 RON (Romanian leu)

    0.3891

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3121

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3211

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0975

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9806

    Gold (1 ounce)

    7,169.5715

    Silver (1 ounce)

    98.1978

    Platinum (1 ounce)

    2,806.5215

    Palladium (1 ounce)

    2,488.6470
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2025)

