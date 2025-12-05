Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2025)

    Финансы
    • 05 декабря, 2025
    • 09:39
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    63,17

    -0,09

    -11,47

    WTI (долл/барр)

    59,52

    -0,15

    -12,20

    Золото (доллар/унция)

    4 246,60

    3,60

    1 605,60

    Индексы

    Dow-Jones

    47 850,94

    -31,96

    5 306,72

    S&P 500

    6 857,12

    7,40

    975,49

    Nasdaq

    23 505,14

    51,04

    4 194,35

    Nikkei

    51 028,42

    1 163,74

    11 133,88

    Dax

    23 882,03

    188,32

    3 972,89

    FTSE 100

    9 710,87

    18,80

    1 537,85

    CAC 40 INDEX

    8 122,03

    34,61

    741,29

    ShanghaiComposite

    3 875,79

    -2,21

    524,03

    BIST 100

    10 918,51

    -118,31

    1 087,95

    RTS

    1 087,50

    15,93

    194,28

    Валюта

    USD/EUR

    1,1654

    0,0000

    0,1300

    GBP/USD

    1,3338

    0,0000

    0,0822

    USD/JPY

    154,8400

    -0,2600

    -2,3600

    USD/RUB

    76,0055

    -0,2400

    -37,5145

    USD/TRY

    42,5267

    0,0600

    7,1667

    USD/CNY

    7,0708

    0,0000

    -0,2292
    Ключевые показатели валютные рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.12.2025)
    Elvis

    Последние новости

    10:30

    ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран

    Внутренняя политика
    10:22

    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    10:21

    АБР изучает пути превращения Азербайджанских железных дорог в лидера низкоуглеродного транспорта

    Инфраструктура
    10:16
    Фото

    Депутат ММ принял участие в заседании Постоянного комитета АПА по политвопросам

    Милли Меджлис
    10:15

    Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на Кавказе

    Внешняя политика
    10:13

    Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель

    Энергетика
    10:02

    Нефть подешевела на фоне роста спроса две сессии подряд

    Энергетика
    10:01

    Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину Антарктиды

    Индивидуальные
    09:56

    Азиз Алекберли: Армения все еще игнорирует право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей