    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.12.2025)

    Maliyyə
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:26
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,17

    -0,09

    -11,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,52

    -0,15

    -12,20

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 246,60

    3,60

    1 605,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 850,94

    -31,96

    5 306,72

    S&P 500

    6 857,12

    7,40

    975,49

    Nasdaq

    23 505,14

    51,04

    4 194,35

    Nikkei

    51 028,42

    1 163,74

    11 133,88

    Dax

    23 882,03

    188,32

    3 972,89

    FTSE 100

    9 710,87

    18,80

    1 537,85

    CAC 40 INDEX

    8 122,03

    34,61

    741,29

    Shanghai Composite

    3 875,79

    -2,21

    524,03

    Bist 100

    10 918,51

    -118,31

    1 087,95

    RTS

    1 087,50

    15,93

    194,28

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1654

    0,0000

    0,1300

    USD/GBP

    1,3338

    0,0000

    0,0822

    JPY/USD

    154,8400

    -0,2600

    -2,3600

    RUB/USD

    76,0055

    -0,2400

    -37,5145

    TRY/USD

    42,5267

    0,0600

    7,1667

    CNY/USD

    7,0708

    0,0000

    -0,2292
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.12.2025)

