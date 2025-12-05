Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.12.2025)
Maliyyə
- 05 dekabr, 2025
- 09:26
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,17
|
-0,09
|
-11,47
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,52
|
-0,15
|
-12,20
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 246,60
|
3,60
|
1 605,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 850,94
|
-31,96
|
5 306,72
|
S&P 500
|
6 857,12
|
7,40
|
975,49
|
Nasdaq
|
23 505,14
|
51,04
|
4 194,35
|
Nikkei
|
51 028,42
|
1 163,74
|
11 133,88
|
Dax
|
23 882,03
|
188,32
|
3 972,89
|
FTSE 100
|
9 710,87
|
18,80
|
1 537,85
|
CAC 40 INDEX
|
8 122,03
|
34,61
|
741,29
|
Shanghai Composite
|
3 875,79
|
-2,21
|
524,03
|
Bist 100
|
10 918,51
|
-118,31
|
1 087,95
|
RTS
|
1 087,50
|
15,93
|
194,28
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1654
|
0,0000
|
0,1300
|
USD/GBP
|
1,3338
|
0,0000
|
0,0822
|
JPY/USD
|
154,8400
|
-0,2600
|
-2,3600
|
RUB/USD
|
76,0055
|
-0,2400
|
-37,5145
|
TRY/USD
|
42,5267
|
0,0600
|
7,1667
|
CNY/USD
|
7,0708
|
0,0000
|
-0,2292
