    Карабах
    • 27 марта, 2026
    • 15:30
    Баба Эль-Бекай: Восстановление религиозных памятников в Карабахе вызывает глубокое уважение

    Восстановление религиозных памятников и масштабное строительство новых городов в Карабахе вызывают глубокое уважение.

    Об этом Report заявил путешественник из Мавритании Баба Эль-Бекай.

    По его словам, особое впечатление на него произвело посещение мечети в Агдам: "Для меня, как для мусульманина, приехавшего из мусульманской страны, это стало очень эмоциональным моментом. Увидеть это святое место и узнать историю людей, погибших в ходе конфликта между Азербайджаном и Арменией, - это действительно важно. У Карабаха сильная и глубокая история, которая меня по-настоящему тронула".

    Баба Эль-Бекай также отметил впечатляющие темпы восстановления освобожденных территорий. По его словам, еще несколько лет назад здесь практически не было инфраструктуры, тогда как сегодня построены современные города. "Эти невероятные усилия правительства принесли впечатляющий результат", - подчеркнул он.

    Путешественник добавил, что обязательно поделится своим опытом с семьей и друзьями на родине и планирует вернуться в Карабах в будущем. "Это место, которое точно стоит посетить", - заключил он.

    Баба Эль-Бекай Восстановительные работы в Карабахе Визит путешественников в Карабах
    Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğurur
