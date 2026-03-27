    Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğurur

    Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğurur

    Qarabağda dini abidələrin bərpası və şəhərlərdə genişmiqyaslı tikinti işlərinin aparılması dərin hörmət doğurur.

    Bu barədə "Report"a Mavritaniyadan olan səyyah Baba Əl-Bekay bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ziyarət etdiyi Ağdamdakı məscid onda xüsusi təəssürat yaradıb: "Müsəlman ölkəsindən gəlmiş bir müsəlman olaraq mənim üçün bu, çox emosional an oldu. Bu müqəddəs yeri görmək və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişə zamanı həlak olan insanların tarixini öyrənmək həqiqətən vacibdir. Qarabağın güclü və dərin tarixi var, bu, məni həqiqətən duyğulandırdı".

    Баба Эль-Бекай: Восстановление религиозных памятников в Карабахе вызывает глубокое уважение

