Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности

    Карабах
    • 09 ноября, 2025
    • 15:06
    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности

    Член женской сборной Азербайджана по дзюдо Судаба Агаева вышла в финал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передаёт Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 70 кг, в полуфинале одержала победу над представительницей Камеруна Зитой Орнеллой Биями и вышла в решающую схватку.

    Финальный поединок состоится сегодня.

    дзюдо женская сборная VI Игры исламской солидарности финал Азербайджан
    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb

    Последние новости

    15:27

    КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

    Другие страны
    15:06

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности

    Карабах
    14:55

    Китайские ракеты вывели на орбиту две группы экспериментальных спутников

    Другие страны
    14:35

    Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном

    В регионе
    14:17

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит США

    В регионе
    14:03
    Видео

    Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

    Внешняя политика
    13:48

    Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями

    Внешняя политика
    13:39

    Президент Турции: Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:19

    Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей