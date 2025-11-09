Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности
Карабах
- 09 ноября, 2025
- 15:06
Член женской сборной Азербайджана по дзюдо Судаба Агаева вышла в финал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передаёт Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 70 кг, в полуфинале одержала победу над представительницей Камеруна Зитой Орнеллой Биями и вышла в решающую схватку.
Финальный поединок состоится сегодня.
