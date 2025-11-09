İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada finala yüksəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2025
    • 15:28
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada finala yüksəlib - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Səudiyyə Ərəbistanının paytaxı Əl-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində Zelim Kotsoyev yarımfinalda bəhreynli rəqibi Said Sadrudinovu məğlub edərək adını finala yazdırıb.

    Qeyd edək ki, bu gün digər cüdoçumuz Südabə Ağayeva (70 kq) da həlledici mərhələyə adlayıb.

    Cüdo üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Südabə Ağayeva Səudiyyə Ərəbistanının paytaxı Əl-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, 70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız yarımfinal mərhələsində Kamerun təmsilçisi Zita Ornella Biamini məğlub edərək adını həlledici görüşə yazdırıb.

    Final qarşılaşması bu gün keçiriləcək.

    cüdo İslamiada Azərbaycan
    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности
    Azerbaijani judoka reaches final at Islamic Solidarity Games

    Son xəbərlər

    16:23

    Apple yeni Aİ qanunlarını ziddiyyət təşkil etməkdə ittiham edib

    Digər ölkələr
    16:13

    Sabah bəzi yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:57

    Çin "Nexperia" ilə bağlı Aİ-nin Niderlanda təsirini artırmağa ümid edir

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirib

    Komanda
    15:37
    Foto

    NDU-nun müəllim və tələbələri Haçdağa zirvə yürüşü edib

    Elm və təhsil
    15:28

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada finala yüksəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:15

    İran Pakistanla Əfqanıstanı barışdırmaq istəyir

    Region
    14:38

    Xəzər sahilində daha 71 ölü suiti aşkarlanıb

    Region
    14:15
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Tehran Məmmədov İslamiadanı medalsız başa vurub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti