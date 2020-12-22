Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе

Центр социальных исследований Азербайджана (STM) провел опрос среди населения для изучения отношения азербайджанцев к возможности совместного проживания с армянами и вероятности возобновления войны.
Как сообщает Report, в опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента.
При проведении опроса был использован метод телефонного интервью.
Опрос проводился среди городского, районного и сельского населения Баку, Абшерона и 7-ми экономических районов (Гянджа-Газахском, Шеки-Загатальском, Лянкяранском, Губа-Хачмазском, Аранском, Горно-Ширванском, Верхне-Карабахском). Опрошенные респонденты представляли все социально-демографические группы населения.
Значительная часть населения (66,2%) считает, что сосуществование азербайджанцев и армян на административных территориях Карабаха никогда не будет возможным, а 19,4% считает, что это станет возможным спустя годы. Всего 4.8% респондентов считают, что это возможно в ближайшем будущем.
74,4% опрошенных женщин и 58,0% мужчин отметили, что совместное жительство азербайджанцев и армян никогда не будет возможным. 25.5% мужчин и 13.3% женщин верят, что мирное сосуществование с армянами может стать возможным через несколько лет.
Из всех возрастных групп респондентов больше всего молодежь заявляет о невозможности мирного сосуществования с армянами.