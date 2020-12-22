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Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе

Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе Опрос проводился среди городского, районного и сельского населения Баку, Абшерона и 7-ми экономических районов
Карабах
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22 декабря 2020 г. 12:06
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
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Центр социальных исследований Азербайджана (STM) провел опрос среди населения для изучения отношения азербайджанцев к возможности совместного проживания с армянами и вероятности возобновления войны.

Как сообщает Report, в опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента.

При проведении опроса был использован метод телефонного интервью.

Опрос проводился среди городского, районного и сельского населения Баку, Абшерона и 7-ми экономических районов (Гянджа-Газахском, Шеки-Загатальском, Лянкяранском, Губа-Хачмазском, Аранском, Горно-Ширванском, Верхне-Карабахском). Опрошенные респонденты представляли все социально-демографические группы населения.

Значительная часть населения (66,2%) считает, что сосуществование азербайджанцев и армян на административных территориях Карабаха никогда не будет возможным, а 19,4% считает, что это станет возможным спустя годы. Всего 4.8% респондентов считают, что это возможно в ближайшем будущем.

74,4% опрошенных женщин и 58,0% мужчин отметили, что совместное жительство азербайджанцев и армян никогда не будет возможным. 25.5% мужчин и 13.3% женщин верят, что мирное сосуществование с армянами может стать возможным через несколько лет.

Из всех возрастных групп респондентов больше всего молодежь заявляет о невозможности мирного сосуществования с армянами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Qarabağda ermənilərlə birgəyaşayışın mümkün olacağına inanmırlar

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