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Азай Гулиев: У Агдама большой потенциал, чтобы стать экономическим центром Карабаха

Азай Гулиев: У Агдама большой потенциал, чтобы стать экономическим центром Карабаха У Агдама имеется большой потенциал, чтобы стать центром Карабахской экономической зоны.
Карабах
16 августа 2021 г. 15:09
Азай Гулиев: У Агдама большой потенциал, чтобы стать экономическим центром Карабаха
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У Агдама имеется большой потенциал, чтобы стать центром Карабахской экономической зоны.

Как сообщает Карабахское бюро Report, об этом во время поездки в освобожденный от армянской оккупации Агдам заявил председатель Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Азай Гулиев.

Он отметил, что за 30 лет армяне совершили на этих территориях небывалый в мире вандализм и зверства: "Единственная цель этого вандализма состояла в том, чтобы стереть с лица земли и культуру, и историю Азербайджана. Однако они не смогли достичь своего. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши земли от оккупации в течение 44 дней. Сейчас на этих землях ведутся грандиозные созидательные работы, и это вызывает огромную гордость".

A.Гулиев добавил, что согласно утвержденному генплану Агдама, будет построен город для населения численностью более ста тысяч человек: "Это будет иметь значение не только с градостроительной, но и с экономической точки зрения. По инициативе президента Ильхама Алиева были созданы две экономические зоны - Карабахская и Восточно-Зангезурская. Считаю, что Агдам имеет большой потенциал как экономический центр Карабаха. В раскрытии этого потенциала НПО также играет свою роль".

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Версия на английском языке ФотоAgency chief: Aghdam has excellent potential as Karabakh's economic center
Версия на азербайджанском языке ФотоAgentlik sədri: "Ağdam Qarabağın iqtisadi mərkəzi olaraq böyük potensiala malikdir"

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