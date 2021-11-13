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Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства

Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства Представитель радикальной группировки партии "Сасна црер" Ваагн Авагян озвучил угрозы в адрес России, если российские миротворцы выдадут Азербайджану террориста, бросившего сегодня утром гранату в азербайджанских военных и миротворцев вблизи города Шуша.
Карабах
13 ноября 2021 г. 12:03
Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства

Представитель радикальной группировки партии "Сасна црер" Ваагн Авагян озвучил угрозы в адрес России, если российские миротворцы выдадут Азербайджану террориста, бросившего сегодня утром гранату в азербайджанских военных и миротворцев вблизи города Шуша.

Как передает Report cо ссылкой на армянские телеграм-каналы, Авагян заявил о том, что "если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств".

"Сасна црер" - это террористическая организация, отметившаяся в 2016 году захватом заложников в Ереване. Приговором суда члены "Сасна Црер" признаны виновными в захвате заложников, незаконном ношении оружия, хищении оружия и убийстве заложников.

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    Версия на азербайджанском языке Erməni terrorçuları Rusiyanı səfirlikləri partladacaqları ilə hədələyir
    Версия на английском языке Armenian terrorists threaten to blow up Russian embassies

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