Армянские террористы угрожают взорвать российские посольства

Представитель радикальной группировки партии "Сасна црер" Ваагн Авагян озвучил угрозы в адрес России, если российские миротворцы выдадут Азербайджану террориста, бросившего сегодня утром гранату в азербайджанских военных и миротворцев вблизи города Шуша.

Представитель радикальной группировки партии "Сасна црер" Ваагн Авагян озвучил угрозы в адрес России, если российские миротворцы выдадут Азербайджану террориста, бросившего сегодня утром гранату в азербайджанских военных и миротворцев вблизи города Шуша.

Как передает Report cо ссылкой на армянские телеграм-каналы, Авагян заявил о том, что "если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств".

"Сасна црер" - это террористическая организация, отметившаяся в 2016 году захватом заложников в Ереване. Приговором суда члены "Сасна Црер" признаны виновными в захвате заложников, незаконном ношении оружия, хищении оружия и убийстве заложников.