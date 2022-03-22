Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне

Следственный комитет Армении представил обновленную информацию о военнослужащих, погибших и пропавших без вести в результате 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года.

Следственный комитет Армении представил обновленную информацию о военнослужащих, погибших и пропавших без вести в результате 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

По последним данным комитета, число погибших в результате войны составляет 3 822 человека.

По данным Следственного комитета, еще 187 военнослужащих пропали без вести во время войны. Армянские общественные организации и оппозиция утверждают, что эта цифра не соответствует действительности, а число погибших выше заявленной.