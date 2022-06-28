Анар Гулиев: Визит исполнительного директора UN-Habitat в Азербайджан открыл новую главу в сотрудничестве

"Постоянные усилия Азербайджана по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации земель объясняют важность, которую мы придаем нашему партнерству с UN-Habitat".

"Постоянные усилия Азербайджана по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации земель объясняют важность, которую мы придаем нашему партнерству с UN-Habitat".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

По его словам, недавний визит исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуны Мохд Шариф в Азербайджан открыл новую главу в сотрудничестве.

"Мы высоко ценим значительную роль, которую UN-Habitat играет в содействии реализации Новой программы развития городов в Азербайджане", - заявил глава Госкомитета.

Он отметил, что обсуждение проведения в этом году ежегодного Национального форума городов в Агдаме находится на завершающей стадии: "Мы планируем организовать его в октябре этого года, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить всех вас принять участие в этом форуме, который, как мы надеемся, предоставит прекрасную возможность для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с процессами постконфликтного восстановления".

А.Гулиев также отметил, что Азербайджан поддерживает усилия UN-Habitat во всем мире и именно в духе этой поддержки правительство Азербайджана выделило UN-Habitat 1,5 млн долларов США в качестве добровольного взноса.