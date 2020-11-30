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ANAMA: Обнаружено более 4 тыс. противопехотных и свыше 1 тыс. противотанковых мин

ANAMA: Обнаружено более 4 тыс. противопехотных и свыше 1 тыс. противотанковых мин За этот период обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), 4 330 противопехотных мин, 1 110 противотанковых мин
Карабах
30 ноября 2020 г. 14:40
ANAMA: Обнаружено более 4 тыс. противопехотных и свыше 1 тыс. противотанковых мин
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С 27 сентября по 30 ноября этого года на основе 2 061 сигнала Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) было проведено 1 543 оперативных и неотложных выездов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор ANAMA Газанфар Ахмедов.

"За этот период обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), 4 330 противопехотных мин, 1 110 противотанковых мин, 1 743 взрывателя противотанковых мин, 76 детонаторов, 1 393 суббоеприпаса 9Н235, 10 730 патронов различного калибра, две газовые гранаты, 168 грамм черного пороха, 27 метеорологических радиопеленгаторов для военных целей, 7 беспилотников (обезвреженных), две микро-схемы к ракетам и 1 643 неразорвавшиеся части ракет", - сказал глава агентства.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan ərazilərdə neçə mina zərərsizləşdirilib?

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