ANAMA: Обнаружено более 4 тыс. противопехотных и свыше 1 тыс. противотанковых мин

За этот период обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), 4 330 противопехотных мин, 1 110 противотанковых мин

С 27 сентября по 30 ноября этого года на основе 2 061 сигнала Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) было проведено 1 543 оперативных и неотложных выездов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор ANAMA Газанфар Ахмедов.

"За этот период обнаружено 727 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), 4 330 противопехотных мин, 1 110 противотанковых мин, 1 743 взрывателя противотанковых мин, 76 детонаторов, 1 393 суббоеприпаса 9Н235, 10 730 патронов различного калибра, две газовые гранаты, 168 грамм черного пороха, 27 метеорологических радиопеленгаторов для военных целей, 7 беспилотников (обезвреженных), две микро-схемы к ракетам и 1 643 неразорвавшиеся части ракет", - сказал глава агентства.