О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 72 дня

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 72 дня Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 72 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, п
Карабах
21 февраля 2023 г. 08:23
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 72 дня

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 72 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 21 февраля. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road enters its 72nd day
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda ekoaksiyanın 72-ci günü: tələblər dəyişməz, şüarlar eyni

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13
Президент: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись
Президент: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись
18 февраля 2023 г. 22:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi