Акбар Аскеров: Строительство инфраструктуры на освобожденных территориях - важнейшая задача правительства

Строительство новой инфраструктуры на освобожденных территориях является важнейшей текущей задачей правительства Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил замглавы Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров на конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе", организованной Германо-Азербайджанской торговой палатой.
"На освобожденных территориях есть 14 водохранилищ. Однако, как мы все знаем, изменение климата приводит к сокращению водных ресурсов, в том числе и в Карабахском регионе. Потому, мы планируем построить новые водохранилища. Мы регулярно измеряем качество воды",- сказал он.
По словам Аскерова, большинство рек в Карабахе уже исследовано министерством экологии Азербайджана: "К примеру, четыре раза проверено качество воды в Охчучае, по итогам проверок выявлен высокий уровень загрязнения".
Представитель службы также затронул вопрос проведения COP29 в Баку.
"Это глобальное событие будет способствовать укреплению международной солидарности в борьбе с изменением климата. Год зеленого роста также окажет содействие развитию и восстановлению водных ресурсов в Карабахском регионе",- добавил он.