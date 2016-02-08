Жители Лондона приняли съемки фильма с участием Джеки Чана за теракт

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Один из символов Лондона - двухэтажный автобус "doubledecker" - был подорван в воскресенье на Ламбетском мосту в центре столицы Великобритании. Случайные очевидцы мощного взрыва в панике бросились набирать телефоны экстренных служб и писать в социальных сетях о произошедшем теракте. Однако все произошедшее было частью съемок фильма с участием таких знаменитых актеров, как Джеки Чан и Пирс Броснан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В полиции заверили, что по возможности информировали жителей близлежащих домой о готовящихся шумных съемках и заблаговременно перекрыли для движения автотранспорта и пешеходов мост, по которому должен был поехать автобус. Тем не менее, взрыв был такой силы, что практически полностью уничтожил второй ярус автобуса, разбросав обломки по проезжей части.
News DepartmentАвтор новости
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