Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Завершились съемки художественного фильма "Кара Бах", снятого на киностудии "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Как отмечает Report, информацию распространила киностудия "Азербайджанфильм".

Фильм снят по одноименному сценарию Амиля Мамиева - победителя объявленного киностудией "Азербайджанфильм" молодежного конкурса на лучший сценарий.

Режиссером-постановщиком картины является сам А.Мамиев, оператором-постановщиком Рауф Гурбаналиев, художником-постановщиком Азиз Мамедов, художественным руководителем Джамиль Гулиев, исполнительным продюсером Ариф Сафаров, продюсером Мушвиг Хатамов.

В ролях задействованы Видади Алиев, Эльхан Аббасов, Расим Джафаров, Айшад Мамедов, Мазахир Гашимов, Светлана Алиева, Сабина Мамедзаде и Солтан Ахмед.

Презентация картины запланирована на ближайшие дни. Съемки короткометражного фильма в драматическом жанре прошли в Баку и поселке беженцев недалеко от гаджигабульского поселка Гызыл Бурун.

По словам А.Мамиева, фильм не случайно назван "Кара Бах": ""Кара Бах" олицетворяет дерево желаний, на которое, загадав желание, завязывают черные ленты, и в общий контекст фильма переводятся события, связанные с Карабахом, являющимся исконной азербайджанской территорией. Фильм отражает нынешнее положение вынужденных переселенцев, он реализует тоску по Карабаху рядом метафорических символов".