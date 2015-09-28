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    Заслуженная артистка Фаргана Гасымова исполнит забытый мугам

    Первая презентация мугама состоится в Национальной консерватории

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженная артистка Азербайджана Фаргана Гасымова готовится к новому концерту. Ханенде впервые исполнит забытый мугам Нава.

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь народного артиста Алима Гасымова Садагат Мохубова.

    По ее словам, презентация мугама запланирована на 7 октября в Национальной консерватории. Широкой аудитории мугам представят 9 октября в Международном мугамном центре.

    На концерте ханенде будут также сопровождать музыканты из Ирана Давуд Гаффарзаде и Бехранг Падир. Здесь музыкант Шамиль Исмаилов исполнит произведения на древнем азербайджанском инструменте согур.

    Напомним, что Нава - забытый азербайджанский мугам-дестгях. На протяжении долгих лет он не исполнялся.

    На концерте Фарганы Гасымовой народный артист Алим Гасымов будет присутствовать в качестве гостя. 

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