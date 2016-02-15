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    "Выживший" с Ди Каприо собрал главные награды BAFTA

    Фильм был номинирован на восемь наград и в итоге выиграл пять

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Драма "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту была признана лучшим фильмом на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA), которая проходит в Лондоне, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Картина повествует об испытаниях, выпавших в XIX веке на долю американского охотника на пушных зверей Хью Гласса.

    В борьбе за главную награду фильм обошел историческую драму Стивена Спилберга "Шпионский мост", картину Тодда Хейнса о любви двух женщин "Кэрол", "В центре внимания" Томаса Маккарти - о журналистском расследовании случаев педофилии в католической церкви в Бостоне, а также "Игру на понижение" Адама Маккея, посвященную событиям ипотечного кризиса 2007-2008 годов.

    "Выживший" был номинирован на восемь наград и в итоге выиграл пять. Иньярриту был признан лучшим режиссером, а снявшийся в главной роли Леонардо Ди Каприо получил награду как лучший актер.

    Премию BAFTA часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии. В этом году "Выживший" стал лидером по числу номинаций на премию "Оскар", претендуя на победу в 12 категориях.

    Картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту также получила премию "Золотой глобус" как лучший фильм года. Ди Каприо получил за свою роль награду Гильдии киноактеров США.

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