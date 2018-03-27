Всемирно известный российский дирижёр едет в Баку

Москва. 27 марта. REPORT.AZ/ 14 апреля во Дворце имени Гейдара Алиева состоится рок-концерт в исполнении симфонического оркестра под управлением Игоря Пономаренко, сообщает российское бюро Report.

Проект Игоря Пономаренко IP orchestra - это бренд не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. За плечами коллектива гастроли на 5 континентах, выступления на лучших мировых площадках, хвалебные отклики критиков и зрителей. Дирижер и основатель оркестра Игорь Пономаренко — знаковая личность в мире классической музыки. Именно он стоял у истоков всемирно известного «Терем Квартета».

В программу шоу «Симфонические Рок-Хиты» вошли современные рок произведения в исполнении высокопрофессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов.