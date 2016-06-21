У молодого азербайджанского актера возникли серьезные проблемы со здоровьем

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ У актера Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рагима Рагимова возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Как заявил Report сам актер, он страдает почечной недостаточностью.
Р.Рагимов отметил, что недавно получал лечение в больнице. Врачи диагностировали у него почечную недостаточность.
Он подчеркнул, что, несмотря на полученное лечение, его состояние вновь ухудшилось.
Отметим, что Р.Рагимов родился в 1979 году в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусства.
С 1997 года актер работает в Азербайджанском государственном кукольном театре.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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