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    У молодого азербайджанского актера возникли серьезные проблемы со здоровьем

    Рагим Рагимов страдает почечной недостаточностью

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ У актера Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рагима Рагимова возникли серьезные проблемы со здоровьем.

    Как заявил Report сам актер, он страдает почечной недостаточностью. 

    Р.Рагимов отметил, что недавно получал лечение в больнице. Врачи диагностировали у него почечную недостаточность. 

    Он подчеркнул, что, несмотря на полученное лечение, его состояние вновь ухудшилось.

    Отметим, что Р.Рагимов родился в 1979 году в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусства. 

    С 1997 года актер работает в Азербайджанском государственном кукольном театре.

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