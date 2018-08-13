 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Дворце имени Гейдара Алиева представят спектакль "Остров сокровищ"

    © Report.az

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ 17 ноября во Дворце имени Гейдара Алиева российский театр "Молчи и танцуй" и художница Елена Ведерникова представят спектакль по одноименному роману английского писателя Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ" ("Dəfinələr adası"). 

    Как сообщили Report в пресс-службе дворца, великолепный синтез современного танца и песчаной анимации, изысканных и полных любви танцевальных движений и созданный руками художницы блестящий сюжет, помогут зрителям пережить эту историю вместе с героями. 

    С участием одного из лучших российских танцоров - Евгения Ясмакова зрителям представят брейк-данс, хип-хоп, акробатику, фанк и современные танцы. 

    Билеты на спектакль, который начнется в 16:00, стоят в пределах 5-49 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi