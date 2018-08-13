Во Дворце имени Гейдара Алиева представят спектакль "Остров сокровищ"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ 17 ноября во Дворце имени Гейдара Алиева российский театр "Молчи и танцуй" и художница Елена Ведерникова представят спектакль по одноименному роману английского писателя Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ" ("Dəfinələr adası").

Как сообщили Report в пресс-службе дворца, великолепный синтез современного танца и песчаной анимации, изысканных и полных любви танцевальных движений и созданный руками художницы блестящий сюжет, помогут зрителям пережить эту историю вместе с героями.

С участием одного из лучших российских танцоров - Евгения Ясмакова зрителям представят брейк-данс, хип-хоп, акробатику, фанк и современные танцы.

Билеты на спектакль, который начнется в 16:00, стоят в пределах 5-49 манатов.