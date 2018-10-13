Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт песен Арифа Меликова

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 31 октября во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт, состоящий из песен Арифа Меликова.

Как сообщили Report во дворце, на концерте примут участие народные артисты и известные исполнители. Исполнителей будет сопровождать Эстрадный симфонический оркестр имени Тофика Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио и инструментальный ансамбль "Гайтагы".

На концерте прозвучат незабываемые и неповторимые композиции Арифа Меликова.

Отметим, что Ариф Джахангир оглу Меликов родился 13 сентября 1933 году в Баку. В 1960 году он окончил Азербайджанскую Государственную Консерваторию имени Узеира Гаджибейли. Ариф Меликов обогатил сокровищницу нашей национальной музыки балетами, кантатами, опереттами, различными камерно-инструментальными произведениями, сюитами для оркестра народных инструментов, песнями и романсами, музыкой к фильмам и спектаклям.