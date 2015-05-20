​Во Дворце Гейдара Алиева отменены концертные программы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "19 мая во Дворце Гейдара Алиева не было никаких концертов и культурно-массовых мероприятий. Мероприятия отменены также 20, 21 и 22 мая".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы Дворца Гейдара Алиева Анар Фараджзаде.

По его словам, в знак уважения к памяти жертв пожара на территории Бинагадинского района во Дворце Гейдара Алиева концертных программ не будет.

Анар Фараджзаде заявил, что из запланированных мероприятий лишь 23 мая во Дворце Гейдара Алиева состоится церемония закрытия VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича: "В программу включена классическая музыка".

Напомним, что Дворец Гейдара Алиева считается самым крупным концертным залом Баку. Во дворце организовываются концерты местных и зарубежных исполнителей.