​Внучка Абдуллы Шаига: Надеюсь, что дом моего деда снесен не будет

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Информация о снесении дома-музея знаменитого азербайджанского литературного деятеля, писателя, драматурга Абдуллы Шаига не соответствует действительности.

Об этом сообщила Report директор дома-музея, внучка Абдуллы Шаига Улькер Талыбзаде.

По ее словам, хотя музей находится на территории, где осуществляется снос построек, дом писателя находится под охраной: "Музей продолжает деятельность. Он находится на балансе министерства культуры и туризма. Министр Абульфас Гараев заявил, что три музея на бывшей "Советской" - Абдуллы Шаига, Джалила Мамедгулузаде и Узеир-бека Гаджибейли не будут снесены. Я надеюсь на это".

У.Талыбзаде также отметила, что музей находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.