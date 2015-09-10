Внесены изменения в спектакль в связи со смертью народного артиста Ильхама Аскерова

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр откроет 143-й сезон спектаклем народного писателя, драматурга Ильяса Эфендиева "Карабахнаме".

Как сообщает Report, в связи со смертью народного артиста Ильхама Аскерова в спектакль внесены изменения.

Согласно информации, роль Ибрагим хана, которую исполнял Ильхам Аскров, будет исполнять заслуженный артист Казым Абдуллаев.

Перед спектаклем выступит художественный руководитель и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусства, народный артист Азерпаша Немат. Также почтят память народного артиста И.Аскерова.

После короткой официальной части будет показан спектакль "Карабахнаме".

Напомним, что спектакль "Карабахнаме" поставлен на основе произведения Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь". Режиссером спектакля является народный артист Марахим Фарзалибеков.