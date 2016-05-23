Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя будет показан спектакль "Колобок" по мотивам русских народных сказок.

Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

Согласно информации, спектакль, поставленный Эльшадом Рагимзаде, будет продемонстрирован 31 мая и 1 июня”.

Сценическое оформление принадлежит Диляре Алиевой, музыка - Джахангиру Зульфугарову, слова к песне - Фикрету Мусаеву.

Отметим, что "Детский музыкальный театр" функционирует при Азербайджанской государственной детской филармонии. Театр создан по инициативе директора детской филармонии, заслуженного деятеля культуры Диляры Алиевой. Руководителем театра является Эльшад Рагимзаде. За два года деятельности в театре поставлено 3 спектакля ("Бременские музыканты", "Сказка Джиртдана", "Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Мянгюлюм").