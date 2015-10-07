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    ​В Театре оперы и балета состоится показ балета маэстро Ниязи "Раст"

    Постановка балета принадлежит народной артистке, лауреату Госпремии СССР Тамилле Ширалиевой

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 11 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Раст", поставленного на основе одноименного симфонического мугама выдающегося азербайджанского режиссера и композитора Ниязи.

    Как сообщает Report, сюжет двухактного балета построен на фактах из истории Азербайджана. Постановка балета принадлежит народной артистке, лауреату Госпремии СССР Тамилле Ширалиевой.

    Автор либретто - Аждар Гаджиев, художник-постановщик - народный художник Рафис Исмаилов. В спектакле роль Томрис сыграла Тамилла Мамедзаде, роль Атра - Тимур Одушев, образ Бану воплотила Сельминаз Мирзаева.

    Дирижер балета - народный артист, профессор Ялчын Адыгёзалов.

    Отметим, что Ниязи создал симфонический мугам "Раст" в 1949 году. 

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