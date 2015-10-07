​В Театре оперы и балета состоится показ балета маэстро Ниязи "Раст"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 11 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Раст", поставленного на основе одноименного симфонического мугама выдающегося азербайджанского режиссера и композитора Ниязи.

Как сообщает Report, сюжет двухактного балета построен на фактах из истории Азербайджана. Постановка балета принадлежит народной артистке, лауреату Госпремии СССР Тамилле Ширалиевой.

Автор либретто - Аждар Гаджиев, художник-постановщик - народный художник Рафис Исмаилов. В спектакле роль Томрис сыграла Тамилла Мамедзаде, роль Атра - Тимур Одушев, образ Бану воплотила Сельминаз Мирзаева.

Дирижер балета - народный артист, профессор Ялчын Адыгёзалов.

Отметим, что Ниязи создал симфонический мугам "Раст" в 1949 году.