Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 15 января в Театре оперы и балета будет продемонстрирована опера "Травиата" Джузеппе Верди.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в целях повышения художественного уровня спектакля руководство театра направило приглашение солистам Национальной оперы Украины.

Приглашенные солисты - народная артистка Украины Ольга Нагорная (Виолетта) и заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Кузьмин (Альфред) исполнят главные роли.

В спектакле также выступят ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - народный артист Али Аскеров (Маркиз), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Жермон, впервые) и Акрем Поладов (Доктор), молодая вокалистка Нина Макарова (Флора).

Дирижером спектакля является лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.