Театр песни закрывает сезон итоговым концертом

20 июня, 2015 13:48

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбудова закрывает сезон 2015 года. Как сообщает Report, 23 июня состоится концерт с участием оркестра, функционирующего при театре. В рамках концертной программы выступят солисты театра песни. 20 июня состоится мероприятие по случаю 81-летнего юбилея русского актера, поэта Юрия Визбора. Коллектив театра песни имени Рашида Бейбудова откроет новый концертный сезон в сентябре.