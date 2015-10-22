В Тбилиси состоится Всемирный конгресс русских театров

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Тбилиси отметят 170-летний юбилей Академического русского драматического театра имени А.Грибоедова.

Как сообщает Report, в рамках юбилейных мероприятий, которые пройдут с 26 по 30 октября, состоится Всемирный конгресс русских театров.

В конгрессе примут участие руководители русских драматических театров ближнего и дальнего зарубежья.

На мероприятии Азербайджан представят директор Государственного русского драматического имени Самеда Вургуна Адалят Гаджиев и главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский.

На конгрессе отметят 170-летний юбилей театра имени А.Грибоедова, проведут круглый стол и творческие вечера.

Отметим, что Азербайджанский государственный русский драматический театр на протяжении 5 лет построил дружеские и творческие отношения с Тбилисским академическим русским драматическим театром.

На юбилейном мероприятии будет зачитано письмо министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева.