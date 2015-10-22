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    В Тбилиси состоится Всемирный конгресс русских театров

    На мероприятии примут участие Адалят Гаджиев и Александр Шаровский

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Тбилиси отметят 170-летний юбилей Академического русского драматического театра имени А.Грибоедова. 

    Как сообщает Report, в рамках юбилейных мероприятий, которые пройдут с 26 по 30 октября, состоится Всемирный конгресс русских театров.

    В конгрессе примут участие руководители русских драматических театров ближнего и дальнего зарубежья. 

    На мероприятии Азербайджан представят директор Государственного русского драматического имени Самеда Вургуна Адалят Гаджиев и главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский.

    На конгрессе отметят 170-летний юбилей театра имени А.Грибоедова, проведут круглый стол и творческие вечера.

    Отметим, что Азербайджанский государственный русский драматический театр на протяжении 5 лет построил дружеские и творческие отношения с Тбилисским академическим русским драматическим театром. 

    На юбилейном мероприятии будет зачитано письмо министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева. 

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