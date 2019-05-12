​В США умерла актриса из сериала "Твин Пикс"

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, снявшаяся в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в США в возрасте 72 года, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

"Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Каждый момент, проведенный вместе с ней, был большим счастьем для нас", - сообщается в заявлении дочерей актрисы Кидады и Рашиды Джонс.

Издание уточняет, что Липтон родилась в Нью-Йорке 30 августа 1946 года. В 15 лет она начала работать моделью, в возрасте 19 лет получила первую роль в телевизионном ситкоме. В 1960-е годы она снималась в американском сериале "The Mod Squad", в котором поднимались вопросы насилия, абортов, полицейской жестокости, войны во Вьетнаме и проблема наркотиков. В 1971 году актриса за роль в этом сериале получила престижную премию "Золотой глобус" в номинации "лучшая женская роль в телевизионном драматическом сериале".

В 1989 году актриса снялась в культовом телесериале "Твин Пикс", где сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс. В последние годы она играла эпизодические роли в различных телесериалах. В 2017 году она вновь снялась в роли хозяйки закусочной в третьем сезоне сериала "Твин Пикс".