В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея

В Министерство культуры Азербайджана поступило обращение о присвоении статуса музея археологическому комплексу, обнаруженному в селе Фазыл Шекинского района, где в ходе раскопок были обнаружены древние поселения и многочисленные исторические артефакты.

Об этом Report сообщила владелица памятника Интизар Бедалова.

По ее словам, данное поселение было обнаружено в 2006 году в результате археологических изысканий.

"Сразу после обнаружения мы провели защитные строительные работы из кирпича для сохранения экспонатов. В общей сложности нами выявлено пять древних поселений, четыре из которых относятся к разным историческим периодам. Особую ценность представляет некрополь и поселение Тепебаши, где непрерывная жизнь продолжалась с первой половины I тысячелетия до нашей эры вплоть до средневековья", - отметила Бедалова.