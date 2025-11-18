Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея

    Искусство
    • 18 ноября, 2025
    • 10:32
    В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея

    В Министерство культуры Азербайджана поступило обращение о присвоении статуса музея археологическому комплексу, обнаруженному в селе Фазыл Шекинского района, где в ходе раскопок были обнаружены древние поселения и многочисленные исторические артефакты.

    Об этом Report сообщила владелица памятника Интизар Бедалова.

    По ее словам, данное поселение было обнаружено в 2006 году в результате археологических изысканий.

    "Сразу после обнаружения мы провели защитные строительные работы из кирпича для сохранения экспонатов. В общей сложности нами выявлено пять древних поселений, четыре из которых относятся к разным историческим периодам. Особую ценность представляет некрополь и поселение Тепебаши, где непрерывная жизнь продолжалась с первой половины I тысячелетия до нашей эры вплоть до средневековья", - отметила Бедалова.

    Минкультуры памятник археология Шекинский район
    Фото
    Şəkidə arxeoloji abidənin muzey statusu alması üçün Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edilib
    Фото
    Archaeological site in Azerbaijan's Shaki may receive official museum status

    Последние новости

    11:31

    В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

    В регионе
    11:25
    Фото

    Материалы о Западном Азербайджане предложено публиковать на иностранных языках

    Внешняя политика
    11:18

    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Внешняя политика
    11:13

    Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

    Внешняя политика
    11:11

    Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPP

    Внешняя политика
    11:04

    Золото подешевело на фоне неопределенности по ставке ФРС США

    Финансы
    10:58

    AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

    Инфраструктура
    10:57

    Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

    Бизнес
    10:53

    Фархад Мамедов: Баку и Ереван - оба поддерживают двусторонний формат мирного процесса

    Внешняя политика
    Лента новостей