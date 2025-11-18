В Шеки подали заявку в Минкультуры на присвоение археологическому памятнику статуса музея
- 18 ноября, 2025
- 10:32
В Министерство культуры Азербайджана поступило обращение о присвоении статуса музея археологическому комплексу, обнаруженному в селе Фазыл Шекинского района, где в ходе раскопок были обнаружены древние поселения и многочисленные исторические артефакты.
Об этом Report сообщила владелица памятника Интизар Бедалова.
По ее словам, данное поселение было обнаружено в 2006 году в результате археологических изысканий.
"Сразу после обнаружения мы провели защитные строительные работы из кирпича для сохранения экспонатов. В общей сложности нами выявлено пять древних поселений, четыре из которых относятся к разным историческим периодам. Особую ценность представляет некрополь и поселение Тепебаши, где непрерывная жизнь продолжалась с первой половины I тысячелетия до нашей эры вплоть до средневековья", - отметила Бедалова.