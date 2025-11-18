Şəkidə arxeoloji abidənin muzey statusu alması üçün Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edilib
Şəkinin Fazıl kəndində qazıntı zamanı aşkar edilmiş qədim yaşayış məskənlərini və orada tapılan eksponatları ehtiva edən abidənin muzey statusu alması üçün müraciət edilib.
Bu barədə "Report"a sözügedən abidənin sahibi İntizar Bədəlova məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, sözügedən yaşayış məskəni 2006-cı ildə aşkar edilib.
"Elə o zaman eksponatlar üzərində kərpicdən qoruyucu tikinti aparmışıq. Ümumilikdə 5 yerdə qədim yaşayış yeri aşkarlamışıq ki, bunların 4-ü müxtəlif dövrlərə aiddir. Ancaq Təpəbaşı nekropolu və yaşayış yerində b.e.ə I minilliyin birinci yarısından başlayaraq orta əsrlərə qədər fasiləsiz yaşayış davam etmişdir".
İ.Bədəlova bildirib ki, abidənin muzey statusu üçün Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən baş plan işlənib.
"Bir müddət öncə nazirliyin əməkdaşları gəlib muzeyin çatışmazlıqlarını, - üst örtüyü, havalandırma sistemi və digər məsələləri, - qeydə aldılar. Mən də gözləyirəm, nə zaman qərar veriləcək".
İ.Bədəlova abidənin üst örtüyünün çox ciddi bərpaya ehtiyacının olduğunu da deyib.
"Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən abidə üçün bir nəfər mühafizəçi ştatı ayrılıb. O ştat üçün təyin olunan maaş və öz əməkhaqqımla muzeyin qorunub saxlanmasını həyata keçirirəm. Həmin vəsait ərazinin təmizliyinə, bağban işinə, 70 metrlik sahənin ventilyasiyasına sərf olunur. Muzey yeraltında yerləşdiyi üçün hər gün havalandırılmalıdır. Yerüstü hissə də daim təmizlənməli, zibillərdən qorunmalıdır ki, haşaratlanma olmasın".
O həmçinin qeyd edib ki, muzeyin yerləşdiyi ərazi, - Təpəbaşı nekropolu və yaşayış yeri, - digər abidələr kimi inventar nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
Məsələ ilə bağlı "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, Şəkinin Fazıl kəndinin cənub hissəsində yerləşən Təpəbaşı nekropolu Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Siyahısında 1733 inventar nömrəsi altında ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə kimi qeydə alınıb.
Vurğulanıb ki, uzun illər ərzində abidə arxeoloq Nəsib Muxtarovun rəhbərliyi ilə tədqiq edilib və o, nekropola şərti olaraq "Əbədi sükut" labirinti adını verib. Müxtəlif dövrlərdə ianələr hesabına abidənin qorunması istiqamətində müəyyən işlər görülüb:
"Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən abidənin mühafizəsi, təbliği və geniş ictimaiyyətə tanıdılması məqsədilə kompleks tədbirlərin icrası planlaşdırılır. Bu çərçivədə ərazidə abadlıq işlərinin aparılması, insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur".
Əlavə olaraq qeyd olunub ki, mədəniyyət və elmi-tədqiqat təyinatlı müəssisə kimi muzeylərin yaradılması mövcud qanunvericiliyə uyğun qaydada həyata keçirilir.