В Русской драме состоялся спектакль "Семь красавиц"

22 октября в Академическом русском драматическом театре им.С.Вургуна состоялся спектакль "Семь красавиц", поставленный по поэме Низами Гянджеви.

22 октября в Академическом русском драматическом театре имени С.Вургуна состоялся спектакль "Семь красавиц", поставленный по поэме Низами Гянджеви.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, постановка спектакля осуществлена в рамках государственной программы по развитию театрального дела в стране (2009-2019 гг.) литовским режиссером Йонасом Вайткусом и его постановочной группой.

Впервые на спектакле присутствовал министр культуры Азербайджана Анар Керимов. Постановочная версия поэмы классика в интерпретации европейского режиссера, игра актеров – произвели на министра очень хорошее впечатление.

По завершении спектакля, находясь под впечатлением увиденного, министр обратился к актерам и директору театра с речью. Министр отметил самые важные моменты постановочного проекта: оригинальность адаптационной версии поэмы "Семь красавиц", новый взгляд европейского постановщика XXI века, новое сценическое прочтение, сфокусированное именно на философской мысли Низами, который уже в XII веке поднимал те вопросы нравственного, просветительского и социально-политического звучания, которые стали поднимать французские философы только в XVIII веке.

Анар Керимов подчеркнул, что "творческое наследие Низами Гянджеви для нас очень важно не только в дни торжественных мероприятий, но и в повседневной жизни, потому что творчество азербайджанского поэта, мыслителя, философа Низами остается и сегодня, в XXI веке, мерилом не только наших национальных ценностей, но и общечеловеческих".

Завершилась эта короткая импровизированная встреча фотографией на память.