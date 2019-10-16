 Наверх

В связи с Днем независимости в парке перед Центром Гейдара Алиева состоится концерт - ВИДЕО

В парке перед Центром Гейдара Алиева состоится концерт

20 октября в парке перед Центром Гейдара Алиева состоится концерт с участием звезд азербайджанской эстрады.

Как сообщает Report, в концерте, приуроченном ко Дню независимости, примут участие Ройа, Мири Юсиф, Мурад Ариф, группа “Натик” и танцевальный ансамбль “Mирвари”. 

Особыми гостями концертами станут певец и композитор EMİN, известные в России азербайджанские исполнители Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Ellai (Эльвин Алиев) и Эльман (Эльман Зейналов). Концерт начнется в 19:00.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!