В связи с Днем независимости в парке перед Центром Гейдара Алиева состоится концерт - ВИДЕО

20 октября в парке перед Центром Гейдара Алиева состоится концерт с участием звезд азербайджанской эстрады.

Как сообщает Report, в концерте, приуроченном ко Дню независимости, примут участие Ройа, Мири Юсиф, Мурад Ариф, группа “Натик” и танцевальный ансамбль “Mирвари”.

Особыми гостями концертами станут певец и композитор EMİN, известные в России азербайджанские исполнители Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Ellai (Эльвин Алиев) и Эльман (Эльман Зейналов). Концерт начнется в 19:00.