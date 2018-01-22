В Париже состоялся концерт азербайджанской певицы - ФОТО

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Париж. 22 января. REPORT.AZ/ В Париже состоялся концерт азербайджанской певицы Тараны Монбарбут.

Как передает западноевропейское бюро Report, концертная программа под названием "Азербайджанский дух" состоялась в парижском театре Pixel.

“Şuşanın dağları”, “Ay Laçın”, “Sarı gəlin”, “Salam verək” и другие наши песни бурно сопровождались французскими любителями музыки.

Наряду с исполнением песен, Тарана Монбарбут также поделилась информацией с зрителями о Карабахе.

Она сообщила зрителям концерта с горечью о том, что родилась в Шуше и сожалеет, что не может на сегодняшний день вернуться в отечественные места, так как ее родина все еще под оккупацией.

Проживающая в настоящее время во Франции азербайджанская певица Тарана Монбарбут, одна из наших артисток которая знакомит французов с азербайджанской музыкой. Вышедший в свет в прошлом году, состоящий из азербайджанской и французской музыки альбом “Esquisse”, был встречен французскими меломанами с большим интересом.